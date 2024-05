Special Olympics NRW in Münster

Fackellauf durch die Innenstadt

Um diese Aufmerksamkeit ging es den Verantwortlichen der Spiele auch. Während die meisten Münsteranerinnen und Münsteraner gedanklich noch bei der Zweitliga-Rückkehr der Preußen-Fußballer waren, richtete die Gruppe den Fokus auf die anstehende größte inklusive Sportveranstaltung des Jahres.

Mehr als 1900 Teilnehmende

Bei den Special Olympics treten in Münster knapp 1900 Athletinnen und Athleten in 18 Wettbewerben an. Das Geschehen verteilt sich dabei über das gesamte Stadtgebiet. Im Hallenbad Mitte etwa finden die Schwimm-Wettkämpfe statt, die Westfälische Reit- und Fahrschule stellt ihr Gelände für die Reit-Prüfungen zur Verfügung. Herzstück der diesjährigen Special Olympics ist der Sport-Campus der Uni Münster, wo sich die Teams unter anderem im Basketball, Beachvolleyball, Fußball, Judo und Boccia messen.

Die Spiele starten am Mittwochabend (19 Uhr) mit der Eröffnungsfeier in der Halle Berg Fidel. Dort gibt es ein inklusives Show-Programm, außerdem den feierlichen Einzug der Teilnehmenden. Dabei wird auch das Olympische Feuer entzündet und die Flagge der Special Olympics gehisst. Karl-Josef Laumann, NRW-Landesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, hat seine Teilnahme an der Eröffnungsfeier bereits angekündigt.