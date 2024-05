Bayer 04 Leverkusen setzt Titelmission nahtlos fort

Zu feiern gab es schließlich einiges: die Meisterschaft sowie eine ungeschlagene Spielzeit. Etwas, was bis dahin kein Team in der Bundesliga geschafft hatte, nicht einmal Rekordmeister FC Bayern München.

Der 34-Jährige konnte sich also ganz der ungekannten Euphorie rund um das Meisterteam durch den Abend und die kommenden Tage tragen lassen. Hradecky wird in den Pokalwettbewerben von seinem Kollegen Matej Kovar ersetzt.

Video starten, abbrechen mit Escape Nie mehr Vizekusen! Sport im Westen. . 30:54 Min. . UT . Verfügbar bis 26.05.2024. WDR. Von Marc Schlömer.

Zwei Finalspiele stehen an

Für alle übrigen Spieler beginnt spätestens am Pfingstmontag (20.5.2024) eine "unique Woche" , wie es Trainer Xabi Alonso ausdrückte. Am Mittwochabend steht die in nun 51 Pflichtspielen ungeschlagenen Werkself in Dublin im Finale der Europa League gegen Atalanta Bergamo, am Samstag folgt bereits das DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Das Triple ist möglich.