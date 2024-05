Pflanzenklappe in Monheim rettet Zimmerpflanzen vor der Biotonne

Das Frankfurter Künstlerduo 431art installiert im Rahmen seines Langzeitprojekts "botanoadopt" die Pflanzenklappe am Pop-up-Store "Mittendrin" auf der Alten Schulstraße, ganz in der Nähe des Rathauses. Die Pflanzenklappe ist eine Holzbox mit einer Aluminiumklappe, in der Pflanzen anonym abgegeben werden können - ähnlich dem Prinzip einer Babyklappe.

Pflanzen bekommen zweites Leben geschenkt

Eine Woche lang können Bürgerinnen und Bürger dort ihre Zimmerpflanzen hinbringen, die sie nicht mehr haben wollen. Bevor die armen Pflanzen also in der Biotonne landen, bekommen sie ein zweites Leben geschenkt. Denn die Künstler Haike Rausch und Torsten Grosch päppeln das Grün liebevoll auf.

Anfang Juni eröffnet dann ein sogenanntes Adoptionsbüro. Dort kann das aufgehübschte Grünzeug von anderen Bürgerinnen und Bürgern adoptiert werden. Und so bekommen die Pflanzen ein neues Zuhause.

Künstlerduo hat schon 2000 Gewächsen das Leben gerettet

Nach Angaben der Künstler bewegt sich das Projekt an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft. Das Duo 431art hat in den vergangenen 15 Jahren schon mehr als 2000 Gewächsen ein neues Zuhause gegeben: " Klassische Trennungsgründe von Pflanzen sind ihre Größe oder schlicht ihr Eigenleben ", sagt Künstlerin Haike Rausch, " denn nicht wenige werden in den Augen ihrer Besitzerinnen und Besitzer mit der Zeit etwas unansehnlich. "