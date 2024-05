WEITERE NACHRICHTEN

Guterres appelliert an Israel • UNO-Generalsekretär Guterres hat an Israel appelliert, den Militäreinsatz in Rafah im Gaza-Streifen zu stoppen. Er forderte die israelische Regierung auf, die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs umzusetzen. Die Richter dort hatten gefordert, den Militäreinsatz in Rafah zu beenden und mehr Hilfslieferungen in den Gaza-Streifen zu bringen. Israel beruft sich auf sein Selbstverteidigungsrecht.

Keine Einigung auf globales Pandemieabkommen • In Genf sind Verhandlungen über ein weltweites Pandemieabkommen erstmal gescheitert. Fast 200 Staaten wollten eigentlich mit dem Vertrag sicherstellen, dass im Fall einer Pandemie Schutzmaterial, Medikamente und Impfstoffe rechtzeitig und gerecht verteilt werden. Streit gab es darüber, inwieweit ärmere Länder Gratis-Hilfen erhalten. WHO-Chef Tedros hält eine zukünftige Einigung dennoch für möglich.

Schlammige Straßen in Bergheim

Schäden durch Unwetter in Teilen von NRW • In weiten Teilen von NRW sind gestern erneut Gewitter mit Blitzen und Starkregen hinweggezogen. Besonders betroffen: Ostwestfalen-Lippe, das Ruhrgebiet und der Rhein-Erft-Kreis. In Bergheim-Büsdorf regnete es so stark, dass ein Feld in Hanglage abrutschte und mindestens 15 Keller mit Wasser und Schlamm überschwemmte. Verletzt wurde niemand. Im Kreis Lippe kam auf einer Bundesstraße in Kalletal ein Auto auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und stieß seitlich in die Front eines Lastwagens. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. In Bielefeld brannte der Dachstuhl eines Wohnhauses, nachdem ein Blitz dort eingeschlagen war.

Villa Hammerschmidt in Bonn

75 Jahre Grundgesetz: Bürgerfest in Bonn • Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier öffnet heute die Villa Hammerschmidt, die neben dem Schloss Bellevue in Berlin offizieller Amtssitz des Präsidenten ist. In Bonn hatte der Parlamentarische Rat vor 75 Jahren das Grundgesetz erarbeitet und verkündet. Es bildete die Grundlage für die Gründung der Bundesrepublik Deutschland im selben Jahr 1949.

Demos gegen Rechts in Dortmund und Marl • Tausende Menschen werden heute zu einer Demo gegen Rechtsextremismus in Dortmund erwartet. Der Dortmunder Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus ruft dazu auf, eine symbolische "Brandmauer gegen Rechts" zu errichten. Die Proteste richten sich nach Veranstalterangaben gegen extreme Rechte wie die AfD. Auch in Marl formiert sich heute Protest gegen Rechts. Dort ist eine Demo des DGB mit 1.500 Teilnehmern gegen eine Wahlkampfveranstaltung des AfD-Bundesverbandes angekündigt. Das Motto "Europa Bunt statt Braun".

13-Jähriger verantwortlich für Attacke auf 15-Jährigen • Ein 13-jähriger Junge soll verantwortlich für den lebensgefährlichen Angriff auf einen 15-Jährigen am Wochenende in Dortmund sein. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gestern Abend. Der 13-Jährige, der wegen seines Alters nicht strafmündig ist, habe die Tat zwar bestritten. Nach Auswertung einer Videoaufnahme vom Tatort gehe man aber davon aus, dass er für den beinahe tödlichen Angriff verantwortlich ist, so die Staatsanwaltschaft. Der Zustand des 15-jährigen Opfers ist inzwischen stabil. Für den 13-Jährigen bleibt der Tatvorwurf juristisch ohne Folgen.