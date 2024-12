Die Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne ist Europas größte Haftanstalt für offenen Vollzug. Ob ihr derzeit prominentester Häftling Peter S. sich ebenfalls frei bewegen konnte, entscheidet am Montag das Landgericht Bielefeld.

Der ehemalige Apotheker könnte wegen einer guten Prognose vorzeitig freikommen. Voraussetzung: Das Gericht muss davon überzeugt sein, dass S. nicht wieder straffällig wird.

Entlassung setzt keine Reue voraus

Bei der Entscheidung, ob die Reststrafe in Höhe von vier Jahren zur Bewährung ausgesetzt wird, dürfte die Frage kaum eine Rolle spielen, ob sich der 54-Jährige kritisch mit seiner eigenen Tat auseinandergesetzt hat. Der Gelsenkirchener Strafverteidiger Arnd Kempgens, der nicht mit dem Verfahren betraut ist, schätzt die Lage so ein: " Er sammelt zwar keine Punkte für eine vorzeitige Entlassung, wenn er die Tat weiterhin leugnet. Aber man darf es dem Häftling nicht zur Last legen. "

Keine Anklage wegen Mordes

In einem Wirtschaftsstrafverfahren hatte das Landgericht Essen den Bottroper zu zwölf Jahren verurteilt, weil er Krebsmedikamente unterdosiert und Krankenkassen um Millionen betrogen hatte. Der Apotheker schwieg damals.

" Uns wird eine Frage nie loslassen: Warum wurde S. nicht auch wegen Mordes angeklagt? “, sagte die Krebspatientin Christiane Piontek. Ihre Freundin Renate verstarb wie viele andere ehemalige Kundinnen von Peter S. nach dessen Verhaftung im Jahr 2016.

Peter S. schwieg im Strafverfahren

Monatelang hatten Christiane Piontek und ihre Freundin Renate Okrent mit Dutzenden anderen Krebs-Patientinnen das Strafverfahren als Nebenklägerinnen verfolgt. Das war 2017 und 2018. Ihre Hoffnung, dass Peter S. selbst zur Aufklärung seines Verbrechens beitragen konnte, wurde enttäuscht. " Für ihn waren wir Luft “, so Christiane Piontek. Verurteilt wurde er wegen Habgier.

Video starten, abbrechen mit Escape Apotheker-Opfer warten immer noch auf Entschädigung | Aktuelle Stunde Aktuelle Stunde . . 19:54 Min. . UT . Verfügbar bis 27.11.2026. WDR. Von Carmen Krafft-Dahlhoff.

Zulassung als Apotheker entzogen

Dass Peter S. auch als Häftling die Panscherei mit Medikamenten leugnete, ließ er zumindest in seinem Verhalten in Zivilverfahren durchblicken. Wenn Opfer das Anrecht auf Schmerzensgeld erstritten, ging S. in Berufung. Seine Wiederzulassung als Apotheker versuchte er vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen zu erstreiten. Ohne Erfolg.

Mulmiges Gefühl der Opfer

Eins lässt Christiane Piontek nicht los: " Die Vorstellung, dass S. bald wieder in Bottrop unterwegs sein könnte, verursacht ein mulmiges Gefühl. “ Auch ihre verstorbene Freundin Renate sprach häufig über diese Aussicht. "Es steht ihm einfach nicht zu, am Tatort ein normales Leben zu führen. “

Die Apotheke von Peter S. wird heute von jemand anderem betrieben.