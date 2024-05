Auch im Mittelfeld fehlte der Zugriff: Auf der Sechserposition gab Trainer Xabi Alonso Exequiel Palacios den Vorzug vor Robert Andrich, beide zeigten zuletzt starke Leistungen. Doch Palacios wurde von den perfekt eingestellten Italienern abgekocht. Auch Granit Xhaka als Motor im Spielaufbau, an diesem Abend mit ungewöhnlich vielen Ballverlusten, wurde durch Bergamos aggressives Pressing genauso effektiv gestört wie Florian Wirtz weiter vorne.

Wirtz, der sich nach einer Prellung pünktlich zum Finale erstmals seit Anfang Mai in der Startelf zurückgemeldet hatte, bekam keinen Meter Raum. Trainer Alonso betonte zwar, dass der Ausnahmekönner wieder topfit gewesen sei. Vielleicht habe Wirtz aber die Spielpraxis gefehlt, gab der 42-Jährige zu.

Alonsos Plan ohne echten Mittelstürmer geht nicht auf

So haperte es an physischer Gegenwehr und Durchsetzungsvermögen, damit erlahmte zwangsläufig auch das kreative Zentrum der "Werkself". Alonso haderte mit seinem Coaching, übte Selbstkritik: "Wir waren nicht auf unserem besten Level, auch ich nicht. Wir müssen akzeptieren, dass Atalanta besser war. Und wir müssen daraus lernen." Seine Elf habe "vielleicht zu viele kurze Pässe" gespielt, meinte Alonso. "Wir wollten unseren Stil nicht ändern. Es hat nicht funktioniert."

Atalanta Bergamos Davide Zappacosta foult Bayer Leverkusens Amine Adli (r.).

Der Spanier hatte sich dafür entschieden, ohne klassischen Mittelstürmer zu agieren. Der flinke Amine Adli konnte sich gegen die Atalanta-Abwehr nicht behaupten, wurde teils (sehr) hart attackiert, verschuldete durch eine Kopfballrückgabe das 0:2 mit. Im Halbfinale gegen die AS Rom war der Plan mit Adli als Spitze noch aufgegangen. Victor Boniface wurde ihm im Finale zur zweiten Hälfte an die Seite gestellt, machte die Bälle besser fest - der wuchtige Mittelstürmer wäre womöglich die geeignetere Wahl für die Startelf gewesen.

Bayer Leverkusen richtet Fokus auf das Double