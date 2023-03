Getötete Luise aus Freudenberg: Was passiert mit Tätern, die nicht strafmündig sind?

Sollte man überlegen, das Alter für Strafmündigkeit zu ändern?

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass Kinder noch nicht einsehen können, wenn sie etwas Falsches tun - und dass sie ihr Verhalten auch nicht entsprechend steuern können. Diese Reife traut er erst Jugendlichen zu.

Gerd Hamme vom Richterbund in NRW meint, dass man zumindest darüber nachdenken sollte, dies in Frage zu stellen. " Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, zu gucken, ob der Entwicklungsstand von Kindern und Jugendlichen heute anders ist als vor 20 Jahren oder noch früher ." Dann könnte es Gründe geben, über eine andere Altergrenze nachzudenken.

Wichtig ist aber auch, Hintergründe zu verstehen. Der Psychologe Rudolf Egg meint im WDR, man müsse genau hinschauen. " Ich würde hier spezielle Studien anregen wollen, die klären sollen, was die Hintergründe sind ."

Gegen wie viele Kinder wird in Deutschland ermittelt?

Bundesweit gab es 2021 rund 3.500 tatverdächtige Kinder mehr als 30 Jahre zuvor. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik hervor.

Demnach wurde 1991 gegen 65.205 Kinder im Alter von höchstens 13 Jahren ermittelt.

2021 waren es 68.725.

Aber: Die Zahlen waren zwischenzeitlich wesentlich höher. 1998 und 1999 gab es mehr als 150.000 tatverdächtige Kinder.

Bei den Delikten gegen das Leben sind die absoluten Zahlen niedrig: 2021 gab es in diesem Bereich bundesweit 19 tatverdächtige Kinder, darunter vier Mädchen. Die Zahlen schwanken jedoch von Jahr zu Jahr stark, in den vergangenen 20 Jahren lagen sie jährlich zwischen vier und 21 Tatverdächtigen. Zur Einordnung: Laut Statistischem Bundesamt lebten in diesem Jahr rund 8,5 Millionen Kinder unter 14 Jahren in Deutschland.