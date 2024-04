Nachrichten aus NRW

Volle Straßen und Flughäfen zum Ferienende • Heute kommen viele Urlauber mit Schulkindern zurück - nicht nur in NRW . In acht Bundesländern enden die Osterferien. Deswegen wird es auf den Straßen voller als sonst, besonders am Nachmittag. Die beiden größten Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn erwarten zehntausende Reisende.

Leverkusen könnte schon kommende Woche Meister werden • Bayer Leverkusen könnte bereits kommende Woche die Deutsche Meisterschaft feiern. Mit einem Sieg am Sonntag in einer Woche bei Werder Bremen kann die Werkself ihren Vorsprung auf die Konkurrenz so weit vergrößern, dass ihr der Titel nicht mehr zu nehmen ist. Möglich wurde das auch, weil der FC Bayern München gestern patzte. Der Rekordmeister verlor beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim mit 2:3. Die Bayern sind nun gleich auf mit dem VfB Stuttgart, der gestern das Spiel bei Borussia Dortmund mit 0:1 für sich entscheiden konnte. Nach dem Spiel kam es an der A1 zu einer Schlägerei zwischen Anhängern der beiden Mannschaften, nachdem die Reisebusse zufällig an der selben Raststätte eine Pause eingelegt hatten. Auch der 1. FC Köln sammelte gestern Punkte. Mit zwei Last-Minute-Toren bezwangen die Kölner den VfL Bochum mit 2:1.

Hochrisiko-Spiel der 3. Liga in Essen • In Essen ist die Polizei heute wegen eines Drittliga-Fußballspiels mit einem Großaufgebot im Einsatz. Am Nachmittag treffen Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg aufeinander. Die Partie gilt als Hochrisiko-Spiel. In der Vergangenheit kam es bei Derbys zwischen Essen und Duisburg immer wieder zu Ausschreitungen zwischen den verfeindeten Fanlagern.

Auftakt zum Karlspreis mit Laschet und Özdemir • Im Aachener Rathaus wird am Abend das Vorab-Rahmenprogramm für den Karlspreis eröffnet. Die Veranstaltung steht unter der Überschrift: "Ja zu Jüdischem Leben in Europa. Nein zu jeder Form von Antisemitismus." Nach einem Konzert des Pianisten Igor Levit findet eine Diskussion mit dem früheren NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) und Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) statt. Der Karlspreis wird in diesem Jahr dem Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt und gemeinsam mit ihm der jüdischen Gemeinschaften in Europa verliehen. Die Ehrung findet am 9. Mai statt.

Luftwaffe fängt russisches Militärflugzeug ab • Die deutsche Luftwaffe hat nach eigenen Angaben gestern ein russisches Militärflugzeug über der Ostsee abgefangen. Kampfflugzeuge des Typs Eurofighter seien vom lettischen Stützpunkt Lielvarde aus gestartet, um ein Aufklärungsflugzeug vom Typ IL-20 abzufangen, teilte die Luftwaffe im Onlinedienst X mit. Die Maschine war demnach ohne Transpondersignal unterwegs. Deutschland beteiligt sich über die Nato an der Luftraumüberwachung über den baltischen Staaten, die über keine eigenen Kampfflugzeuge verfügen. In der Vergangenheit hatte es bereits mehrfach Zwischenfälle mit russischen Militärflugzeugen im Ostseeraum gegeben.

Gerhard Schröder wird 80 • Er war Bundeskanzler, SPD -Vorsitzender und niedersächsischer Ministerpräsident: Gerhard Schröder wird heute 80 Jahre alt. Einen großen offiziellen Empfang wie zu seinem 70. gibt es diesmal nicht – geplant ist eine private Geburtstagsfeier in Berlin. Schröders Verhältnis zur SPD gilt als zerrüttet, weil er trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine an seiner Freundschaft zu Wladimir Putin festhält.

Pro-russischer Kandidat gewinnt Präsidentschaftswahl in der Slowakei • Gestern haben die Slowaken in einer Stichwahl über ihren neuen Präsidenten abgestimmt. Gewonnen hat der pro-russiche Kandidat Peter Pelligrini. Bisher war er Parlamentspräsident. Pelligrini kam nach Auszählung von fast allen Stimmen auf knapp 54 Prozent. Für seinen pro-europäischen Kontrahenten Ivan Korcok haben etwas mehr als 46 Prozent der Menschen gestimmt.

30. Jahrestag des Genozids in Ruanda • Vor 30 Jahren ermordeten fanatisierte Hutu Hunderttausende von Tutsi in Ruanda. Innerhalb von nur 100 Tagen wurden rund 800.000 Menschen getötet. Bis heute sitzt das Trauma des Völkermords tief und spaltet die Gesellschaft. Verzweifelte Warnungen des Generalmajors Dallaire, Kommandeur von 2.500 UNO -Soldaten in Ruanda, verhallten damals. Die Zahl der im Land stationierten Blauhelm-Soldaten der Vereinten Nationen wurde reduziert statt aufgestockt.

Das Wetter in NRW

Saharastaub sorgt für Wolken • In der Nacht auf heute hat zum einen die Saharastaubkonzentration in der Höhe zugenommen. Das sorgt für mehr Wolken und verbreitet für gelblich-graues Licht. Zum anderen erreicht NRW von den Niederlanden her ein Tiefausläufer mit dichten Wolken, der vom Niederrhein bis zum Westmünsterland auch etwas Regen bringt. Im Laufe des Nachmittags und am Abend kommt gebietsweise neuer Regen auf. Die Sonne tut sich schwer, trotzdem sind bis zu 24 Grad möglich.