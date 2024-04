Wie Wüstensand von der Sahara bis nach NRW geweht wird

Der Himmel färbt sich rötlich, die Sonne scheint nur noch wie durch einen Nebelschleier auf die Erde und wenn es geregnet hat, klebt der dunkle Staub auf Autodächern und an Glasscheiben. Dass Saharasand bis nach NRW geblasen wird, passiert immer wieder. Doch wie ist das überhaupt möglich?

Wie kommen Wüstensand und -staub bis nach Europa?

Sandsturm über Libyen und Ägypten

Damit Staub aus der Sahara es bis nach NRW schafft, sind vor allem zwei Faktoren nötig. Einer davon, ist ein herrschende Warmwetterlage, in der warme Luft aus Nordafrika in Richtung Norden, also nach Europa, zieht. Wenn dann noch lokale Wirbelstürme in der Sahara den Sand hoch genug aufwirbeln, kann er laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit der Höhenströmung in mehreren Kilometer Höhe über große Entfernungen transportiert werden. Das passiert demnach in Höhen von zwei bis sieben Kilometern.

So hat beispielsweise Sand, der in Algerien am nördlichsten Zipfel der Sahara aufgeweht wurde, mehr als 1.700 Kilometer hinter sich gebracht, wenn er die Südgrenze von NRW passiert, vorausgesetzt, er nimmt den kürzesten Weg. Doch das ist meist nicht der Fall, denn die typischen Transportwege sind laut DWD jahreszeitenabhängig.