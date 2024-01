Karlspreis für Pinchas Goldschmidt und jüdische Gemeinschaften

Das Karlspreis-Direktorium will damit ein Zeichen setzen für jüdisches Leben in Europa und gegen jede Form von Antisemitismus. Die Preisverleihung findet voraussichtlich wieder an Christi Himmelfahrt statt, dieses Jahr wäre das der 9. Mai.

Pinchas Goldschmidt ist der Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz mit Sitz in München. Die Organisation vereint mehr als 700 Rabbiner in verschiedenen Orten in Europa. Goldschmidt war auch Oberrabbiner Moskaus, lebt aber seit 2022 im Exil, weil er den Krieg Russlands gegen die Ukraine ablehnt. Goldschmidt äußert sich immer wieder über Antisemitismus in Europa.

Nachfolger von Selenskyj

Mit dem internationalen Karlspreis zu Aachen werden seit 1950 Personen oder Institutionen ausgezeichnet, die sich um Europa und die europäische Einigung verdient machten. Zu den prominentesten Preisträgern zählen Papst Franziskus, der französische Präsident Emmanuel Macron und die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Volk.

