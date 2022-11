Mit scharfer Kritik an der Haushaltspolitik der Landesregierung meldet sich die FDP -Fraktion im Landtag von ihrer Klausurtagung zurück. Trotz der jüngsten Änderungen der nordrhein-westfälischen Regierung an ihrem Haushaltsplan behalten sich die Liberalen eine Klage vor dem Landesverfassungsgericht in Münster vor.

Bei ihrem Versuch, Geld aus dem Corona-Rettungsschirm für andere Haushaltszwecke umzubuchen, habe die schwarz-grüne Koalition es mit "Tarnen, Tricksen, Täuschen" versucht, kritisierte Henning Höne, der Vorsitzende der FDP -Landtagsfraktion. Es sei ein "Vertrauensschaden" entstanden, sowohl im Parlament als auch auf den Finanzmärkten. Höne warf der Landesregierung "politische Geldwäsche" vor.

Haushalt: "Politische Spielchen" der Landesregierung

Auch nach der Kehrtwende im Haushaltsplan am Dienstag blieben viele Fragen offen, die die FDP aufklären wolle. Den Änderungen waren verfassungsrechtliche Bedenken des Landesrechnungshofes vorausgegangen. Eine schriftliche Vorlage zu einem entsprechenden Nachtrag zum Etat 2022 liege bislang aber nicht vor, sagte Höne.