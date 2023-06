Kommentar: Das schwarz-grüne Experiment, das noch kein Erfolg ist

Ein Jahr Schwarz-Grün – das bedeutet auch: Jubiläum für ein Experiment. Die erste Landesregierung aus CDU und Grünen in Nordrhein-Westfalen.

Demonstrative Gemeinsamkeit

Von Beginn an betonten die Regierungsparteien das „geräuschlose“ Miteinander. Und in der Tat fällt auf, dass die beiden ungleichen Koalitionspartner es bis heute schaffen, nach außen Einigkeit zu demonstrieren. Es gibt zwar auch mal harte Verhandlungen, aber hinter verschlossenen Türen. Am Ende stellen sich Hendrik Wüst und Mona Neubaur, der CDU-Ministerpräsident und seine Grüne Stellvertreterin, immer demonstrativ gemeinsam hinter ihre Kompromisse.