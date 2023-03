Rahmedetalbrücke: Abstimmung der Verantwortlichen lag auf Eis

Im September 2018 wurde die Autobahn GmbH des Bundes gegründet – ab diesem Moment stand fest, dass Straßen.NRW gut zwei Jahre später nicht mehr für die Rahmedetalbrücke zuständig sein würde. In der Folge traf sich die Projektgruppe im Jahr 2019 nur noch dreimal. Und im Jahr 2020 gar nicht mehr.

Im Jahr 2020 kein einziges Treffen der Projektgruppe

Zur Begründung heißt es von Straßen.NRW, man habe in der Corona-Pandemie keine Infektionen riskieren wollen, deshalb seien die Treffen 2020 eingestellt worden. Dass 2019 bereits weniger Treffen stattfanden, erklärt das jedoch nicht. Zudem wurde das öffentliche Leben in NRW erst am 23. März 2020 heruntergefahren, einheitliche Regeln zum Arbeitsschutz gab es erst ab April.

Hendrik Wüst (CDU)

Und schließlich können Abstimmungen innerhalb einer Projektgruppe auch auf anderen Wegen passieren als bei persönlichen Treffen - das haben Millionen Menschen in der Pandemie gelernt. Trotz alledem gibt es nach November 2019 keine protokollierte Arbeit der "Projektgruppe A45" bei Straßen.NRW mehr.

Kein Nachfolgetermin vereinbart