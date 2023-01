CDU und Grüne wollen genug Platz für Windkraft und Industrie

Solarzellen sollen künftig unkomplizierter auf Freiflächen errichtet werden können - zum Beispiel in Industrie- und Gewerbegebieten, aber auch entlang von Autobahnen oder Zugstrecken. Darüber hinaus soll das so genannte "Floating-PV" häufiger möglich sein - also Solarzellen auf der Wasseroberfläche von Seen. Auch "Agri-PV" auf Äckern von Landwirten soll gefördert werden.

Fünf-Hektar-Grundsatz kehrt zurück