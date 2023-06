Studie: NRW hat viel Platz für neue Windräder

Flächen in NRW ungleich verteilt

Diese Flächen sind allerdings sehr ungleich auf die sechs Planungsregionen im Bundesland verteilt: Am meisten Platz für Windräder gibt es in der Planungsregion Arnsberg, dort befinden sich mehr als 27 Prozent des NRW -weiten Gesamtpotenzials. Darauf folgen die Regionen Köln, Detmold und Münster. Auf den Flächen der Planungsregion Düsseldorf (5 Prozent) sowie des Regionalverbands Ruhr (2,5 Prozent) ist am wenigsten Platz.