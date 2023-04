Straßenbau: Hat Hendrik Wüst Parteifreunde bevorzugt?

Planungsbeschleunigung von ganz oben angeordnet

So schrieb beispielsweise Wüsts Staatssekretär Hendrik Schulte im September 2020 an eine Mitarbeiterin des Verkehrsministeriums: "Bitte stellen Sie sicher, dass diese beiden Verfahren unter allen Umständen (auch unter Inanspruchnahme großzügiger Regelungen) noch in diesem Jahr eingeleitet werden." Gemeint waren damit der Bau der Berliner Brücke an der A59 bei Duisburg sowie der Ausbau des Autobahnkreuzes Kaiserberg, die in der Folge tatsächlich beschleunigt wurden. Das geht aus entsprechenden Dokumenten hervor.

Der Staatssekretär, der in der Hierarchie direkt unter Minister Wüst stand, veranlasste mit seiner E-Mail also offenbar genau das, was Wüst bestreitet: Eine politische Einflussnahme auf die Beschleunigung von Straßenbau-Maßnahmen.