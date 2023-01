Rahmedetalbrücke: Hendrik Wüst will nicht verantwortlich sein

Die internen Unterlagen aus dem Verkehrsministerium sind eindeutig: Die verschobenen Neubau-Daten finden sich in gleich mehreren Schriftsätzen, die für Wüst bestimmt waren. Am Dienstag räumte Wüst angesichts dessen in der Landespressekonferenz ein: "Bei solchen Projekten gibt es immer wieder einen Sachstandsbericht über den Projektfortschritt. Das wird auch hier so gewesen sein. Das Ministerium wird über sowas informiert". Die Frage, ob und wann er im Fall der Rahmedetalbrücke konkret von den immer weiter nach hinten rückenden Neubau-Daten erfuhr, beantwortete Wüst nicht.

3. Verkehrsministerium hatte doch Unterlagen zur Kenntnis Wüsts

Diese Unterlagen aus dem Verkehrsministerium lassen auch Aussagen des heutigen Verkehrsministers Oliver Krischer (Grüne) in keinem günstigen Licht erscheinen. Ihn hatte der SPD-Abgeordnete Frederik Corte im Plenum des Landtags am 02.11.2022 gefragt, "wann der damalige Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, erstmals vom Planungsstopp zum Neubau der Brücke erfahren hat" .

Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne)

Krischer antwortete, ihm lägen "die Unterlagen in Folge des Übergangs in die Zuständigkeit der Autobahn GmbH ab dem 01.01.2021 nicht vor, wie mir das die zuständige Fachabteilung heute noch einmal versichert hat. Ich bedaure insofern sehr, Ihre Frage nicht beantworten zu können."



Genau solche Unterlagen aus dem Verkehrsministerium bekam der WDR jedoch in dieser Woche zugespielt. Auf Pressenachfragen, wie das zusammenpasse mit Krischers Aussagen vom November, reagierte das Verkehrsministerium beschwichtigend: Mehrere Anfragen von Parlamentariern in der Sache hätten unterschiedliche Fragestellungen und Abfragezeiträume gehabt. Entsprechend seien sie beantwortet worden. "Nachträglich aufgetauchte Unterlagen gab es nicht" , so das Ministerium.

4. E-Mails gelöscht, Opposition protestiert

Am vergangenen Wochenende schließlich stellte sich heraus, dass sowohl in der Staatskanzlei als auch im Verkehrsministerium e-Mails gelöscht wurden, die Aufschluss darüber geben könnten, inwieweit Wüst selbst oder enge Mitarbeiter von ihm involviert waren in die Entscheidung, den Neubau der Rahmedetalbrücke aufzuschieben.