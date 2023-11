Wie sich das 60-Milliarden-Loch in Berlin auf NRW auswirkt

Gibt es nicht auch eine Klage in NRW gegen den letzten Haushalt?

Marcus Optendrenk (CDU), NRW-Finanzminister

Auch der Finanzminister des Landes ist wegen seiner Verschuldungs-Politik mit Klagen vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes in Münster konfrontiert. Auch in diesem Verfahren geht es um ein „Sondervermögen“, ein ein Extra-Kreditpaket, dass die schwarz-grüne Landtagsmehrheit für das laufende Jahr 2023 genehmigt hat. NRW-Finanzminister Markus Optendrenk glaubt an keine direkten Auswirkung des Urteils aus Karlsruhe auf den Prozess in Münster. Sein Argument: In beiden Verfahren gehe es um unterschiedliche Vorwürfe.

Was das Bundesverfassungsgericht gegen das Sondervermögen des Bundes eingewendet habe, sei in den Klagen gegen das Sondervermögen des Landes gar nicht strittig. In NRW werde das Geld aus dem Krisenbewältigungsfonds komplett in diesem Jahr ausgegeben. Anders als im Bund würden also keine Milliarden in künftige Haushaltsjahre verschoben. Außerdem hat Bundesfinanzminister Christian Lindner Kredite, die eigentlich für die Bekämpfung der Corona-Krise gedacht waren, einfach in den Klima- und Transformationsfonds verschoben. Auch das ist in NRW nicht der Fall gewesen.