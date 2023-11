Landeshaushalt 2024: Wenn der Finanzminister noch Geld findet

Moment, da war doch was...

Norbert Walter-Borjans, SPD, ehemaliger NRW-Finanzminister

Die Transaktion ist politisch heikel. Im Jahr 2016 wollte der damalige NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) Haushaltslöcher mit vorzeitigen Darlehens-Rückzahlungen des BLB stopfen. Vom damaligen haushaltspolitischen Sprecher der CDU, Markus Optendrenk, wurde er dafür scharf kritisiert. Der heutige Finanzminister hält die beiden Operationen allerdings nicht für vergleichbar: Die damals geplante Darlehens-Rückzahlung hätte das Land auf längere Sicht viel Geld gekostet, das sei jetzt nicht der Fall, so Optendrenks Argument.

Der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Ralf Witzel, sieht die Aktion weit weniger entspannt als der Finanzminister. Der BLB werde „als Zahlschwein für die Ausgabenwut der Landesregierung“ geschröpft, sagt er dem WDR.

Haushaltsmanöver Nummer Zwei

Mit einem zweitem Haushaltsmanöver verschiebt Optendrenk angesparte Geldreserven in das nächste Haushaltsjahr. Den Ministerien steht jeweils Geld zur freien, eigenen Verwendung zur Verfügung. Wenn von diesen Haushaltsmitteln am Ende des Jahres ein Teil übrig bleibt, dann wandert diese Summe in eine stille Reserven.

Diese will Optendrenk nun stärker auflösen als bisher geplant: Die Übertragung der sogenannten „Selbstbewirtschaftungsmittel“ soll um 192,3 Millionen Euro erhöht werden. Im Stammhaushalt waren bereits 667,7 Millionen Euro aus dieser Quelle vorgesehen.

"Keine Guten Zeiten"

Dieses Geld sei in guten Zeiten angespart worden, sagt Optendrenk. „Wir haben aber jetzt keine guten Zeiten, deshalb kann ich das Geld jetzt sinnvoll einsetzen“. Doch auch in diesem Punkt gibt es Widerspruch aus den Reihen der Opposition: Ralf Witzel kritisiert vor allem die Intransparenz der Finanztransaktion: „ Weder die genaue Herkunft diese Selbstbewirtschaftungsmittel, noch der Grund der Rückübertragung ist nachvollziehbar “, erklärt der FDP-Haushälter gegenüber dem WDR.

Mit dem auf diese Weise eingesammelten Geld, will Optendrenk vor allem Versprechen aus dem Sommer einlösen. 174,3 Millionen Euro sollen zusätzlich in die Kindertages-Einrichtungen fließen. Um die Inklusions-Pauschale für die Schulen auch im nächsten Jahr zahlen zu könne, werden 67 Millionen Euro eingeplant. Zusätzliche 34 Millionen Euro gehen in die Flüchtlingseinrichtungen des Landes. Für die Sicherung jüdischer Einrichtungen sind jetzt weitere 11,5 Millionen Euro vorgesehen.

Schon im bisherigen Haushaltsentwurf hat Optendrenk einen bisher sorgsam gehüteten Geldtopf angezapft. Eine Überweisung in Höhe von 343 Millionen Euro aus dem Pensionsfonds des Landes soll beim Haushalts-Ausgleich helfen. Vor allem von Gewerkschafts-Vertretern ist das Manöver heftig kritisiert worden.