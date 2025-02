Abschiebungen: So einfach ist es nicht

Wie das? Der Landrat des Kreies Warendorf, Olaf Gericke ( CDU ), erklärte in einer Mitteilung: " Der Fall zeigt, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, sich juristisch gegen eine Abschiebung zu wehren – und wie schwierig es die Gesetzeslage macht, sogar Straftäter oder verurteilte Terroristen aus Deutschland abzuschieben ." Und weiter: " Es fällt schwer, dies den rechtschaffenen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland zu erklären."

Verurteilt wegen Mitgliedschaft beim sogenannten "Islamischen Staat"

Die Abschiebung des Tadschiken war nach WDR -Informationen schon einmal, 2015, geplant, denn gegen ihn lag ein Auslieferungshaftbefehl der tadschikischen Behörden vor. Dieser besagte, der Mann habe sich im Irak dem sogenannten „Islamischen Staat“ angeschlossen. Eine Auslieferung wurde allerdings vom Oberlandesgericht in Hamm gestoppt – es bestanden Zweifel, dass er in Tadschikistan ein faires Strafverfahren und menschenwürdige Haftbedingungen zu erwarten hätte. Stattdessen führten Ermittlungen des Bundeskriminalamts zu einer Verurteilung wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung in Deutschland. Nach seiner Haftentlassung lebte der Tadschike zunächst mit seiner Familie in Enningerloh.

Aufhebung des Abschiebungsverbots

Im Herbst vergangenen Jahres wurde das Abschiebungsverbot nach Tadschikistan aufgehoben, seither musste sich der Mann regelmäßig auf der Polizeiwache in Oelde melden. Am Montag sollte er nun zunächst nach Frankfurt gebracht und dort in ein Flugzeug nach Duschanbe gesetzt werden, was er durch seine Selbstverletzung nun aufschieben konnte. Per Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht Münster erreichte er, dass er vorerst nicht abgeschoben werden darf, weil weiterhin die Gefahr bestehe, dass er in Tadschikistan gefoltert werde, auch wenn die Regierung dort das Gegenteil behaupte.

Endgültig ist auch diese Entscheidung nicht, zwei weitere Verfahren, bei denen verschiedene Fragen bezüglich der Abschiebung geklärt werden müssen, laufen noch.

Warum scheitern Abschiebungen?