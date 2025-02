Die Stadt Witten hat eine Überlastungsanzeige beim Land gestellt, damit vorübergehend keine Geflüchteten mehr zugewiesen werden. Die Unterkünfte in der Stadt sind überfüllt, das Personal knapp, die Situation herausfordernd. Damit steht Witten nicht allein da: 229 NRW - Kommunen haben in den vergangenen Jahren beim Land eine Überlastungsanzeige gestellt. Das zeigt: Die Unterbringung, Versorgung und Integration von Geflüchteten bleibt für die Kommunen eine große Herausforderung.

"Wir Städte brauchen Hilfe"

Migration war das bestimmende Wahlkampfthema in den letzten Wochen vor der Bundestagswahl. Der voraussichtlich nächste Bundeskanzler, Friedrich Merz von der CDU , hat einen strikten Kurs angekündigt, fordert unter anderem mehr Abschiebungen und Zurückweisungen an den deutschen Außengrenzen.

Und was ist den Kommunen wichtig, die die Unterbringung, Versorgung und Integration der Geflüchteten zum Großteil stemmen? "Hier im Kleinen fängt die Demokratie an und das soll eine neue Bundesregierung verstehen und das auch umsetzen" , sagt die Sozialdezernentin der Stadt Witten, Ann Kahtrin Frede, "wir Städte brauchen Hilfe."

Altschuldenregelung soll Kommunen entlasten

Hilfe, das bedeutet für die Sozialdezernentin vor allem: Mehr Geld, zum Beispiel um neues Personal in Kitas oder Schulen einstellen zu können, da wo die Integrationsarbeit geleistet werden muss. Frede hat auch eine Idee, wo das Geld herkommen soll, die neue Bundesregierung solle endliche eine Regelung für die Altschulden der NRW - Kommunen finden und so die kommunalen Haushalte entlasten.

Bleibeperspektive wichtiges Kriterium für Zuweisungen

Wichtig sei auch, dass Asylbewerber ohne Bleibeperspektive nicht in die Kommunen überwiesen werden. "Dass wir die in den Landesunterkünften lassen und von dort abschieben" , fordert Frede. Gleichzeitig gelte es, diejenigen, die in die Kommunen kommen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu integrieren, auch weil der Arbeitsmarkt auf Zuwanderer angewiesen sei.

Auch in Hückeswagen im Oberbergischen Kreis hofft die Stadtverwaltung darauf, dass die neue Bundesregierung für Entlastung sorgt. In der Kleinstadt sind die Flüchtlinge in vier Sammelunterkünften untergebracht. Der Wohnraum in Hückeswagen sei knapp, sagt Bürgermeister Dietmar Persian (parteilos).