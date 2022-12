NRW-Finanzminister ändert Haushaltspläne erneut - Doch keine Notsituation in 2022

In dieser Woche sollten sowohl die NRW-Finanzpläne für das Restjahr 2022 und für das Jahr 2023 verabschiedet werden. Doch kurz vor knapp ändert die Landesregierung den Kurs - beziehungsweise schiebt zentrale Punkte auf. Finanzminister Marcus Optendrenk ( CDU ) kündigte am Montag an, dass die geplanten Hilfsgelder für Bürger und Unternehmen in der Energiekrise doch erst ab Januar 2023 an den Start gehen sollen. Bislang war geplant gewesen, ein 1,6 Milliarden Euro großes Hilfspaket noch in diesem Jahr auf den Weg zu bringen.

Kein weiterer Nachtragshaushalt für 2022

In der Praxis bedeutet dieser Schritt, dass der Landtag in dieser Woche nun doch nicht darüber entscheiden soll, ob zusätzliche Gelder für den Rest des Jahres bewilligt werden. Es wird also keinen weiteren Nachtragshaushalt für 2022 geben.