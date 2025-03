Was ist die SPD eigentlich noch, Herr Baranowski?

Trifft die Schuld daran auch die SPD?

Ach, ich will gar nicht über Schuld reden. Es ist die Frage, sind wir gemeinsam in der Lage – alle, die Verantwortung tragen – Probleme und Herausforderung zu lösen. Da trägt die SPD auch Verantwortung. Wenn ich mich daran erinnere, wie oft ich in Berlin war: Einmal war Frau Merkel Kanzlerin, einmal war Olaf Scholz Kanzler. Und keine der beiden Bundesregierungen oder auch unterschiedliche Innenminister haben es geschafft, zum Beispiel, das Thema Zuwanderung aus Südosteuropa in den Griff zu bekommen. So, dass Gelsenkirchen darunter nicht überproportional leidet.

Vor fünf Jahren schon haben Sie in einem Interviewgesagt, Integrationsprobleme seien ein Tabuthema. Die Leute glauben uns nicht mehr oder glauben nicht mehr an uns. Waren Sie da ihrer Zeit voraus?

Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass ich schon die Dinge, wie sie sich dargestellt haben und wie sie sich weiterentwickeln, sehr klar gesehen habe und was es auch für diese Stadt heißt. Man muss sich das auch mal in Zahlen klarmachen. Gelsenkirchen hat wie jede andere Stadt eine Quote an Flüchtlinge aufzunehmen. Das sind in Gelsenkirchen 12.500 Menschen. Und viele andere Städte sagen wir sind an der Grenze unserer Integrationskraft.

In Gelsenkirchen kommen aber noch einmal 12.500 Armutszuwanderer aus Südosteuropa dazu. Das heißt 25.000, zusätzliche Menschen. Das sind zehn Prozent der Gesamtbevölkerung. Dass da die Integrationskraft einer Stadt am Ende ist, insbesondere einer armen Stadt, die einen Migrationsanteil von 40 Prozent hat. Ich glaube, dafür muss man kein Prophet sein. Was mich dann immer nur schwer gestört hat, war, wenn man mir in Berlin oder auch in Düsseldorf gesagt hat: Das Problem, dass sie darstellen, das gibt es so gar nicht. Das ist einfach ärgerlich. Und da waren von der SPD und der CDU geführte Bundesregierungen mit dabei.