Mitautor der Studie ist der Ökonom Torsten Windels von der Forschungsgruppe für Strukturwandel und Finanzpolitik. Unter den westdeutschen Flächenländern habe NRW die zweitniedrigste Investitionsquote. Dabei generiere jeder Euro an öffentlichen Investitionen im Schnitt 1,5 Euro an privaten Investitionen. Allein im Wohnungsbereich liege der Investitionsbedarf in NRW in den kommenden zehn Jahren demnach bei 35 Milliarden Euro.

Die SPD im Landtag sieht sich durch die Studie in ihrer Kritik an Schwarz-Grün bestätigt. "Ohne massive Investitionen in unsere Infrastruktur droht NRW den Anschluss zu verlieren" , teilte der SPD-Finanzexperte Alexander Baer mit. Die Regierung Wüst dürfe nicht immer nur "mit dem Finger auf Berlin" zeigen.

Unsere Quellen: