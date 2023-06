Vor Sommerpause: Wüst und Neubaur ziehen schmerzfrei Bilanz

Hörte man dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten am Freitag zu, konnte man den Eindruck gewinnen, in NRW stehe alles zum Besten, dank einer äußerst erfolgreichen schwarz-grünen Landesregierung. Offensichtlich zufrieden warfen Hendrik Wüst und seine Stellvertreterin, die grüne Wirtschaftsministerin Mona Neubaur, einen Blick zurück auf ihr erstes gemeinsames Regierungsjahr.

Das lange, leidige Thema der hochverschuldeten Kommunen: " Wir packen das jetzt an ", die Kommunen seien mit Millardenbeträgen entlastet worden. Die Finanzierung von Kitas und Grundschulen: " Neues Geld " wurde investiert, während sich der Bund verabschiedet hätte. Wirtschaftskrise durch Inflation: In NRW seien die Weichen gestellt, "wir sind bereit ". Der " Einstieg " in die Erneuerbaren Energien: NRW sei bei der Genehmigung von Windkraftanlagen und Photovoltaik bundesweit " vorne ". Thema Innere Sicherheit: Innenminister Reul habe die Bekämpfung der Clankriminalität " seit Jahren fest im Fokus".

Umfrage: Landesregierung rutscht ab

Der letzte NRW-Trend von Infratest dimap deutet darauf hin, dass die Wähler die Zufriedenheit der Regierenden nicht ausnahmslos teilen. Die Mehrheit der Befragten in NRW (55 Prozent) ist mit der Arbeit der Landesregierung nach einem Jahr unzufrieden - die AfD verzeichnet derweil wachsende Zustimmung.