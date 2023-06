Zu wenig Bewegung

Auch die FDP bemüht Metaphern. Die Landesregierung sei eine „Mikado-Koalition“, erklärt jetzt Höne. Es gehe nach dem Motto, wer sich zuerst bewege, der verliere. Das schwarz-gelbe Eigenlob, man regiere „geräuschlos“, sei nur eine schönere Umschreibung für Stillstand.

Gerade bei den Themen, die den Liberalen in NRW besonders wichtig sind, sieht FDP-Chef Höne zu wenig Bewegung. In der Haushaltspolitik mache Schwarz-Grün mehr Schulden als nötig, gleichzeitig unternehme die Landesregierung zu wenig gegen die Wirtschaftskrise im Land. Beim Ausbau der Kitaplätze und dem Abbau des Lehrermangels an den Schulen komme Schwarz-Grün nicht schnell genug voran.

Wer zahlt die Altschulden?

Der am Montag präsentierte Regierungsplan, mit dem die Altschulden der NRW-Kommunen abgebaut werden sollen, löst bei Henning Höne Stirnrunzeln aus. Die Landesregierung verfahre nach dem Prinzip „rein in die linke Tasche, raus aus der rechten“. Denn am Ende müssten die Kommunen doch selbst für ihre alten Schulden aufkommen. Ähnlich wie beim letzten Haushaltsplan sieht die FDP auch beim Entschuldungsplan für die Kommunen Kollisions-Gefahr mit der Schuldenbremse in der Verfassung.