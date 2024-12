Für Angela Freimuth ( FDP ) schränkt der Entwurf "die Freiheit der Hochschulen und den offenen wissenschaftlichen Austausch erheblich ein" . Die Landtagsabgeordnete kritisiert "staatliche Eingriffe und eine Atmosphäre des Misstrauens" . Das geplante "Hochschulsicherheitsrecht" schwäche die Autonomie der Hochschulen. Freimuth sieht "Überwachungsmaßnahmen auf Basis pauschaler Verdächtigungen" .

Ministerin: Tätern bisher "sehr leicht gemacht"