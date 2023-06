AfD im Umfragehoch: Warum die Partei erfolgreich ist

Die AfD profiliert sich über eine starke Dagegen-Haltung, Lösungsvorschläge kommen von ihr selten. Wird das nur in Umfragen honoriert - oder am Ende auch an der Wahlurne?

Für Thorsten Faas greift es zu kurz, " das jetzt einfach nur als kurzen Proteststurm abzutun, der garantiert keine Konsequenzen für Wahlen hat. " Es habe schon bei Wahlen bundesweit, aber auch in bestimmten Bundesländern sehr hohe Werte für die AfD gegeben.

Auch der Politologe Wolfgang Schroeder sieht gegenwärtig eine " Aufwertung " der AfD. Er hält es für durchaus möglich, dass bei den kommenden Landtagswahlen in Ostdeutschland die AfD zur stärksten Kraft werden könnte. Mit einer Regierungsbeteiligung der AfD sei jedoch nicht zu rechnen, so Schroeder. Er sieht derzeit eine " klare Brandmauer ", zu der sich die anderen Parteien verbündet hätten.

Warum profitiert die Union als größte Oppositionspartei nicht stärker von der Unzufriedenheit der Wähler?

Aktuelle Umfragen zeigen, dass das Vertrauen in eine CDU-geführte Regierung nicht viel höher wäre als das in die Ampel. Auch das Spitzenpersonal der Union schneidet nicht gut ab. So entstehe eine " Lücke für die AfD ", so Faas. " Wenn Menschen keine Alternative sehen zur Regierung, dann steht eben die AfD bereit, um diesen Protest aufzufangen. "

CDU macht "rhetorischen Rabatz"

Für Politikwissenschaftler Michael Koß wandelt die Union mit ihrer derzeitigen, eher rechtsgerichteten Rhetorik auf einem schmalen Grat. Einerseits gehöre eine solche Zuspitzung zum oppositionellen Handwerk. Auf der anderen Seite bestehe " natürlich immer die Gefahr, dass man Wählerinnen und Wählern damit das Original schmackhaft macht. Und das Original ist bei allem rhetorischen Rabatz, den die Union schlägt, immer die AfD ", sagte er.

Laut Christoph Ullrich von der Landespolitik-Redaktion des WDR vertritt die AfD in Teilen Positionen der CDU/CSU aus den 80er und 90er Jahren. Das Problem der Partei sei dabei lange gewesen: " Den Wählern im konservativen Lager war die AfD nicht seriös genug. " Das versuche man derzeit zu ändern, glaubt Ullrich. Er beobachtet in der AfD " verstärkte Bemühungen, eine interne Geschlossenheit zu demonstrieren ". Man scheine die guten Umfragewerte nicht durch abschreckende Streits gefährden zu wollen. Dazu käme ein Wandel der Partei im Umgang mit der Öffentlichkeit und den Medien, den man beispielsweise an den " bemüht freundlichen Fernsehauftritten Alice Weidels oder Stefan Brandners " sehen könne, so Ullrich.