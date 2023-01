"Riesenverrat!" Schadet Lützerath den Grünen?

Der Protest gegen den Braunkohleabbau äußert sich nicht nur in Lützerath, sondern auch weit entfernt in den Städten. Besonders im Fokus stehen dabei die Grünen. So wurde in Düsseldorf am Donnerstag die Landeszentrale der Partei besetzt. " Wir glauben, dass die Grünen als Klimaschutzpartei versagt haben ", sagte einer der Besetzer dem WDR. Der Kompromiss mit RWE sei " der größte Fehler in der Geschichte der Grünen ".