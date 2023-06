Ott an Wüst: "Es geht nicht um das schönste Foto"

Die Grünen-Ministerinnen und -Minister kritisierte Ott eher am Rande, während der Ministerpräsident klar im Fokus der politischen (Jahres-)Abrechnung stand. Vielleicht lag's auch daran, dass die SPD derzeit im Bund mit den Grünen regiert - und die Grünen viele Jahre lang Koalitionspartner der NRW-Sozialdemokraten waren.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU)

"Insta-Ministerpräsident" - so nannte Ott Wüst erneut. Eine Anspielung auf den Social-Media-Auftritt von Hendrik Wüst. Es gehe aber in der Politik nicht um einen Wettbewerb um die schönsten Fotos, sondern um die besten Ideen für das Land, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende.

Dringender Appell an Wüst und Merz

Auffällig war, dass sich Ott auf klassische sozialpolitische Themen konzentrierte. Er forderte mehr Hilfen gegen hohe Energiekosten, Landesgeld für bezahlbare Mietwohnungen sowie die Abschaffung von Gebühren im Bildungsbereich. Emotional geriet Otts Appell an Wüst, auf Unionsfraktionschef Friedrich Merz einzuwirken, damit im Bundestag eine Regelung zur Übernahme alter Schulden von armen Kommunen zustandekommt. Hierbei gehe es um die Akzeptanz von Demokratie, so Ott. Der Staat müsse finanziell in der Lage sein, seinen Aufgaben für die Menschen nachzukommen.

Seit Jahren ringen Politiker um eine Altschuldenlösung für finanzschwache Kommunen. Dies hatte die Ampel-Regierung in Berlin auch in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Zur Umsetzung ist aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag nötig. Falls keine bundesweite Regelung erzielt wird, hatte Schwarz-Grün im Koalitionsvertrag versprochen, noch 2023 selbst einen Altschuldenfonds für arme NRW-Städte einzurichten.