Umfrage: Antisemitismus in NRW weit verbreitet

In einer repräsentativen Allensbach-Umfrage plädiert fast die Hälfte der Befragten in NRW dafür, einen "Schlussstrich" unter den Holocaust zu ziehen. Das ist ein Ergebnis der Studie "Antisemitismus in der Gesamtgesellschaft von Nordrhein-Westfalen im Jahr 2024" , die NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) und die Antisemitismusbeauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ( FDP ) am Dienstag vorstellten.

"In der Studie wird zwischen vier Erscheinungsformen des Antisemitismus unterschieden: religiöser Antisemitismus, moderner (oder: ‚tradierter‘) Antisemitismus, sekundärer (oder: ‚holocaustbezogener‘) Antisemitismus und israelbezogener Antisemitismus." Studie "Antisemitismus in der Gesamtgesellschaft von Nordrhein-Westfalen im Jahr 2024"

Teenager israelfeindlich eingestellt

Der Umfrage zufolge gibt es bei antisemitischen Einstellungen kaum Altersunterschiede - "allerdings sind 16- bis 18-jährige auffällig israelfeindlich eingestellt" . Die Forscher führen als möglichen Grund den hohen Konsum von Hetzvideos auf TikTok bei unter 20-Jährigen an.