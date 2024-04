Politisch motivierte Straftaten auf Dauerhöchststand

Innenminister Herbert Reul ( CDU ) klang düster, als er am Donnerstag die Pressekonferenz zum Verfassungschutzbericht 2023 eröffnete. " Der Dauerkrisenmodus endet nicht ", sagte er, die Bedrohung durch politisch motivierte Kriminalität in NRW sei " so hoch wie ni e". Das vergangene Jahr sei " kein gutes Jahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung " gewesen, so Reul.

Zwar ist die absolute Zahl der Straftaten 2023 im Vergleich zum Vorjahr um gut 15 Prozent gesunken - doch das liege vor allem daran, dass Verstöße gegen das Versammlungsverbot in der Coronazeit weggefallen sind. Fakt sei: " Die Qualität der Straftaten ist eine neue. "

Knapp die Hälfte aller Taten rechtsextremistisch