Hass auf Juden ist in NRW an der Tagesordnung

Oktober 2023: Ein Mann klingelt an der Tür eines jüdischen Ehepaars in Bonn. Er soll sie bedroht haben, mit einer abstoßenden Anspielung auf den millionenfachen Mord an den Juden in deutschen Vernichtungslagern in der Nazi-Zeit: "Beim nächsten Mal komme ich mit meinem großen Aschenbecher und da passt die Asche von 500 Güterwagen rein." Das betroffene Paar in Bonn berichtet, dass sie nicht zum ersten Mal an der Tür bedroht wurden.

Auch 2024 weiter hohe Zahlen

Der Fall ist nur einer aus dem Jahresbericht der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias), der am Dienstag in Düsseldorf vorgestellt wurde. Insgesamt gab es 2023 demnach in NRW 664 antisemitische Vorfälle. Das ist ein Anstieg um 152 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 2023 gab es laut Rias landesweit allein 372 Fälle mit israelbezogenem Antisemitismus.

Für 2024 gibt es noch keine Statistik. Aber der Trend sei leider ungebrochen, sagte Jörg Rensmann von Rias. Im Schnitt seien 2023 13 Vorfälle pro Woche gemeldet worden. Er sprach von einem "Alarmsignal" und schilderte, wie unsicher sich viele Juden in NRW fühlen.