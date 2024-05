Antisemitismus-Beauftragte: Mehr Judenhass in NRW seit dem 7. Oktober

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) bei der Vorstellung des Antisemitismus-Berichts

Zwar seien die Statistiken in den vergangenen Jahren schon auf einem hohen Niveau gewesen, mit dem Terrorangriff der Hamas habe " sich der Antisemitismus aber neu Bahn gebrochen ". Auch bei Vorfällen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze habe der 7. Oktober zu einem deutlichen Anstieg des israelbezogenen Antisemitismus geführt. Hier sei auch weiterhin davon auszugehen, " dass immer noch nicht alle Straftaten und Vorfälle gemeldet und erfasst werden ", so Leutheusser-Schnarrenberger.

Maßnahmen gegen Antisemitismus vorgeschlagen

Innenminister Herbert Reul ( CDU ) hatte bei der Vorstellung des NRW -Verfassungsschutzberichts 2023 im April einen Anstieg von 65 Prozent bei den antisemitischen Delikten in NRW vermeldet. In ihren Handlungsempfehlungen schlägt Leutheusser-Schnarrenberger unter anderem vor, dass angehende Lehrkräfte sich in ihrer Ausbildung verstärkt mit dem Antisemitismus beschäftigen sollen. Auch ein eigenes Meldeformular für Judenhass an Schulen schwebt der Beauftragten vor. Um Hasspropaganda in sozialen Medien besser zu erkennen, will Leutheusser auch eine Stärkung der Medienkompetenz.

