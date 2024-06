Opferberatungsstellen: Rassistische Gewalttaten werden brutaler

Dass Menschen aus rassistischen oder antisemitischen Motiven heraus angegriffen werden, ist auch in NRW eine zunehmende Realität. Rechte Gewalt sei auch im vergangenen Jahr auf "sehr hohem Niveau" zu beobachten gewesen, melden die Fachberatungsstellen für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in NRW am Dienstag in einer gemeinsamen Jahresbilanz.

Insgesamt erfassten die Opferberatung Rheinland (OBR) und die Betroffenenberatung BackUp 355 Fälle rechter oder rassistischer Gewalt mit mindestens 452 direkt betroffenen Personen. Zusätzlich zu diesen Zahlen müsse man von einer " sehr hohen" Dunkelziffer nicht erfasster Fälle ausgehen.

" Fortschreitende Enthemmung "

Deutlich zugenommen hat dem Bericht zufolge die Zahl der gefährlichen Körperverletzungsdelikte. Ein Mensch wurde sogar getötet. Im Jahr 2023 war mit insgesamt 88 Fällen " ein trauriger Höchstwert erreicht" , so Fabian Reeker von der Opferberatung Rheinland. Das sei knapp ein Viertel der Gesamttaten in NRW. Im Vergleich zum Vorjahr sei eine fortschreitende Enthemmung der Gewalt zu beobachten.

Zahlen stammen aus mehreren Quellen

Nach Angaben der beiden Beratungsstellen sind die Zahlen dieses "Monitorings" aus verschiedenen Quellen zusammengetragen: Zum einen fließen die konkreten Beratungen Betroffener mit ein. Dazu kämen polizeiliche Meldungen und Berichte aus den sozialen Medien oder von anderen Kooperationspartnern, sagt Lisa Schulte von der Dortmunder Opferberatungsstelle BackUp, die von Bund, Land und der Stadt Dortmund gefördert wird.