Antisemitismus in NRW: Nie wieder ist jetzt? Ein Realitätscheck

Antisemitismus-Forscher: Was gut ist und was fehlt

Stephan Grigat

Im Vergleich zu anderen Bundesländern sei die Landesregierung in NRW "vorbildlich, was die Benennung und Bekämpfung des Antisemitismus angeht, sowohl in den letzten Jahren als auch in der aktuellen Situation" , sagt Stephan Grigat. Professor für Theorien & Kritik des Antisemitismus und Leiter des Centrums für Antisemitismus- & Rassismusstudien (CARS) Aachen. "Was mir fehlt, ist eine deutliche Benennung von Verantwortlichen: Der Ministerpräsident muss aufpassen, dass seine deutliche und begrüßenswerte Solidarisierung mit Israel nicht zu folgenloser Rhetorik verkommt."