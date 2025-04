NRW-FDP: Flugbranche im Wettbewerb benachteiligt

Christof Rasche, FDP

„ Das gibt es an keinem anderen Flughafen der Welt “, sagt Christof Rasche, verkehrspolitischer Sprecher der NRW - FDP : Am Flughafen Düsseldorf hätten sich Steuern und Gebühren binnen fünf Jahren verdoppelt. Für ihn steht der Standort massiv unter Druck. „ Deutschland und Nordrhein-Westfalen sind im Bereich Luftverkehr nicht mehr wettbewerbsfähig “, heißt es in einem Antrag der FDP. Sie fordert, die Landesregierung müsse den Flughäfen mit einem umfassenden Luftverkehrskonzept Planungssicherheit geben. Das gelte umso mehr angesichts der Konkurrenz aus den Nachbarländern.

Kosten als Standortgefahr

Die Liberalen bemängeln u.a. eine aus ihrer Sicht zu hohe Luftverkehrssteuer – die Bundesregierung hatte sie zuletzt im Mai 2024 angehoben. So fallen für Flugreisen mit mehr als 6.000 Kilometer Entfernung statt 58,06 Euro nun 70,83 Euro je Fluggast an. Auch die Luftsicherheitsgebühren für die Kontrollen an den Flughäfen seien zu hoch. NRW solle sich in der Länderkammer für eine Absenkung einsetzen. Besser noch: bei der Steuer dem Vorbild Schwedens folgen und sie ganz abschaffen. Wegen der hohen Kosten würde beispielsweise Ryanair Dortmund nicht mehr anfliegen.

Landes- oder regionalbedeutsam?

Flughafen Paderborn-Lippstadt

Die kleineren Flughäfen Dortmund, Paderborn/Lippstadt und Weeze sollten aufgewertet werden. Derzeit gelten sie im Landesentwicklungsplan als „ regionalbedeutsam “, aus Sicht der FDP gehörten sie hochgestuft als „ landesbedeutsam “. Allerdings hatte zuletzt das Oberverwaltungsgericht in Münster der Naturschutzorganisation BUND Recht gegeben, die gegen eine solche Hochstufung geklagt hatte.

NRW, sagt Rasche, sei von einem dezentralen Luftverkehrssystem geprägt. Das brauche es auch für innerdeutsche Flüge – etwa als Zubringer zu den großen Drehkreuzen. Allerdings zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts, dass gerade der innerdeutsche Luftverkehr nach dem Corona-Einbruch nur schleppend wieder zunimmt. Ein Grund dürften Videokonferenzen sein, die Dienstreisen ersetzt haben. Insgesamt bleiben die NRW-Fluggastzahlen weiter unter dem Vor-Corona-Niveau.