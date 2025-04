Minister verspricht Schutz von Steuerdaten

NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU)

Man habe Leitlinien definiert, um den Beschäftigten Handlungssicherheit bei der Nutzung von Chat-Bots zu geben, so das Ministerium. Der Schutz "personenbezogener und vertraulicher Daten" sei dabei besonders wichtig. "In die KI kommen keine personenbezogenen Daten, keine Steuerfälle, keine sensiblen Inhalte" , so Optendrenk. Steuer- und Dienstgeheimnisse dürfen also nicht eingegeben werden.

Aber was machen die Beschäftigten der Finanzverwaltung nun mit KI? Laut einem Erlass sind Recherchen von "allgemeinen Rechtsfragen " erlaubt. Beispiel: Wenn es etwa um die Voraussetzungen für den Bezug von Leistungen oder grundsätzliche steuerrechtliche Bestimmungen geht.

KI-generierte Bilder oder Textteile dürfen etwa für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden. Die Ergebnisse der KI-Recherchen in Behörden müssen auf Fehler und Plagiate überprüft werden.