Kommunalwahlen in NRW: 14 Millionen zur Wahl aufgerufen

Briefwahl sehr beliebt

Unterschiedlich viele Stimmzettel sind es je nach Kommune

Wahlberechtigt ist, wer in NRW wohnt und die deutsche oder die Staatsangehörigkeit eines anderen EU-Landes besitzt. In der Wahlkabine können, je nach Wohnort mehrere Stimmzettel (Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat, Stadtrat, Kreistag, Bezirksvertretung) ausgefüllt werden - auf jedem darf nur ein Kreuz gemacht werden. Gewählt werden auch die Integrationsräte. In den Kommunen, die dem Regionalverband Ruhr angehören, wird das Ruhrparlament erstmals direkt gewählt.

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben bereits von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Bis zu einem Drittel der Wahlberechtigten hat in vielen Städten schon vorab per Brief die Stimmen abgegeben. In Corona-Zeiten ist die heimische Wahlkabine offenbar sehr beliebt.