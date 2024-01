Acht Tonnen: Größter Kokainfund in Geschichte Boliviens

Auf den Bildern ist erst einmal nur viel Holz zu sehen. Denn das Kokain sollte offenbar versteckt in einer Lieferung von Holzplatten in die Niederlande geschmuggelt werden. Es wurde aber am 30. Dezember auf einer Anden-Straße entdeckt, so der bolivianische Innenminister Eduardo del Castillo. Es sei der größte Kokain-Fund in der Geschichte des Landes. In dem Zusammenhang seien vier Menschen festgenommen worden.

Über niederländische Häfen nach Europa

Bolivien ist nach UN -Angaben weltweit der drittgrößte Produzent von Kokablättern und Kokain, es gibt auch einen beschränkten legalen Markt. Teile der Ernte werden allerdings für die illegale Kokainproduktion abgezweigt - und dann nach Europa geschmuggelt. Häufig gelangt Kokain aus Südamerika über die Häfen im belgischen Antwerpen und im niederländischen Rotterdam in die EU und damit also auch nach Deutschland. Erst am Freitag stellte der Zoll rund 142 Kilogramm Kokain in Bremen sicher - getarnt in einer Kaffeelieferung aus Brasilien. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt hier laut Zoll bei über sieben Millionen Euro.

Europol: "Können Kokainschmuggel nicht völlig stoppen, Nachfrage zu groß"

Und nach der Einschätzung der europäischen Polizeibehörde Europol wird der Kokainschmuggel nach Europa aus Südamerika weiter zunehmen, weil die Produktion dort steige. "Wir können es nicht völlig stoppen, denn die Nachfrage ist zu groß" , sagte Europol-Chefin Catherine De Bolle zum Jahresbeginn der dpa in Den Haag.