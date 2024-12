Rauchverbot auf Veranstaltungen im Freien in Holzwickede geplant

Politiker in Holzwickede wollen ein Rauchverbot für Veranstaltungen im Freien. Der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur hat überraschend dafür gestimmt.

Verwaltung lehnt das Rauchverbot ab

Gerade wird in der EU über ein Rauchverbot im Freien diskutiert. Überall da wo, die Gefahr des Passivrauchens besteht, soll es unterbunden werden. Holzwickede ist da noch schneller. Vergangene Woche wurde im Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Städtepartnerschaften ein Rauchverbot auf allen gemeindlichen Freiluft-Veranstaltungen beschlossen. Grund war ein Antrag von „Die Partei“, die es nicht richtig findet, dass bisher bei Veranstaltungen draußen nur Cannabis-Konsum verboten ist. Auch SPD-Mann Till Knoche hat diesem Antrag zugestimmt. „ Wir haben als Kommune auch eine Vorbildfunktion, und da ist es sicher richtig, auch über ein Rauchverbot bei Veranstaltungen der Stadt nachzudenken. “

Passivrauchen ist gefährlich – auch bei Veranstaltungen im Freien.

Dr. Udo Pappert kann ein Rauchverbot im Freien nachvollziehen

Udo Pappert ist Arzt in Holzwickede. Er ist zwar kein Freund von zu vielen Verboten, kann aber ein Rauchverbot bei Veranstaltungen im Freien durchaus nachvollziehen. Vor allem dann, wenn Menschen eng beieinander stehen. „ Grundsätzlich ist das Risiko in der freien Natur natürlich geringer, aber wenn sie an einem Regentag dicht gedrängt unter einem Vordach stehen, dann ist es schon wieder erheblich höher .“

Geteiltes Echo bei den Menschen

Andrea Wicke hat keine Angst vor einem Verbot

Doch was sagen die Menschen zu so einem geplanten Rauchverbot im Freien? Andrea Wicke stand am Wochenende mit ihrem Verkaufsstand auf dem Holzwickeder Weihnachtsmarkt. „ Wenn das das Rauchen schon verboten gewesen wäre, ich wäre hinter mein Zelt gegangen und hätte da geraucht. Vor einem Bußgeld hätte ich keine Angst, wer sollte das denn kontrollieren?! “

Zu wenig Personal für Kontrollen

Bürgermeisterin Ulrike Drossel sieht ein Verbot kritisch