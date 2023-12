Kokain: So viel wie noch nie auf dem Markt. Das sind die Gründe

Großdealer festgenommen auch in NRW

Aber auch bei der Polizei in NRW sind die Aktivitäten des internationalen Kokainschmuggels Thema. Vergangenen Freitag nahm die Polizei in NRW und Niedersachsen eine Gruppe mutmaßlicher Großdealer fest. Ermittelt werde jetzt gegen fünf Beschuldigte, sagte eine Sprecherin der Polizei in Recklinghausen. Die Spur führe bis nach Medellin in Kolumbien, wo in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Bundespolizei FBI einer der Verdächtigen festgenommen wurde. Allen fünf wird internationaler Drogenhandel und -schmuggel vorgeworfen. Sie sollen über Krypto-Messenger den Drogentransport von Kolumbien aus über den Seeweg in Seecontainern nach Europa organisiert haben.