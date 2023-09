Beschwerden über die Probleme mit Drogen-Süchtigen in der Dortmunder Innenstadt sind allerdings nichts Neues. Immer wieder gibt es menschliche Hinterlassenschaften, die in Hauseingängen oder an Hauswänden verschmiert werden. Unter anderem darauf wollen Stadt und Polizei Dortmund jetzt mit dem neuen Krisenstab reagieren. Der Stab soll unter anderem Lösungen finden, damit nicht mehr so viele Obdachlose und Drogen-Süchtige in der Stadt campieren.

Polizei verstärkt Personal

Aus Sicht der Polizei ist eines der größten Probleme der ausgewachsene Drogenmarkt in Dortmund. Dieser ziehe auch Süchtige aus anderen Städten in NRW an. Deswegen bekommt das Dortmunder Polizeipräsidium jetzt Verstärkung von Bereitschaftspolizisten aus dem ganzen Land und setzt deutlich mehr eigenes Personal ein.

Auch für aggresives Betteln in der Innenstadt soll eine Lösung gefunden werden. Man wolle damit Bürgerinnen und Bürger, aber auch Geschäfte und Lokale in der Innenstadt schützen, so Stadt und Polizei in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag (05.09.)