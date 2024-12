Prozess gegen Jugendliche wegen Vorbereitung eines islamistischen Anschlags • Gegen drei Jugendliche aus NRW beginnt heute Vormittag am Düsseldorfer Landgericht der Prozess wegen Vorbereitung eines islamistischen Terroranschlags. Die Angeklagten - zwei Mädchen und ein Junge - sind inzwischen 15, 16 und 17 Jahre alt und kommen aus Lippstadt, Düsseldorf und Iserlohn. Sie sitzen bereits seit Ostern in U-Haft. Laut Anklage sollen sie sich bei Telegram über Terrorpläne ausgetauscht und sich mit der Ideologie der Terrormiliz IS identifiziert haben. Geplant haben sie demnach Angriffe auf Kirchen.

Schüsse auf Haus in Köln • Im Kölner Stadtteil Westhoven haben Unbekannte am Abend auf ein Wohnhaus geschossen. Getroffen wurde ein Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Es gibt keine Verletzten. Der oder die Täter sollen mit einem dunklen Auto geflohen sein. Nach dem oder den Schützen wird derzeit gefahndet. Zu den Hintergründen der Tat hat die Polizei bisher keine Angaben gemacht.

Vor dem Fahrplanwechsel bei der Bahn • Neue ICE -Verbindungen, aber auch höhere Preise: Für Bahnreisende ändert sich mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag einiges. In NRW sollen wieder mehr Fernzüge fahren, nachdem die Bahn im August den Fahrplan wegen der vielen Baustellen ausgedünnt hatte. Städte wie Aachen, Düren, Mönchengladbach, Krefeld und Gütersloh sind dann wieder wie gewohnt an die Hauptstadt Berlin angebunden. Auf der Strecke zwischen Köln und Amsterdam sollen Züge außerdem künftig im Zwei-Stunden-Takt fahren. Teurer werden unter anderem die sogenannten Flexpreise, laut Bahn um rund 5,9 Prozent.

Baseball-Spieler Juan Soto

Teuerster Teamspieler vorgestellt • Am Abend wurde der dominikanische Baseball-Profi Juan Soto offiziell bei den New York Mets vorgestellt. Er bekommt in den kommenden 15 Jahren ein Rekordgehalt von 765 Millionen US -Dollar (726 Mio. Euro) und ist damit der am besten bezahlte Mannschaftssportler der Welt. Soto hatte zuletzt noch für den Mets-Stadtrivalen New York Yankees gespielt, mit 41 Homeruns gelang ihm in der vergangenen Spielzeit eine Karriere-Bestleistung.

Überfischt oder nicht? Welcher Fisch taugt als Weihnachtsessen? • Weihnachten ohne Fisch - für viele ist das unvorstellbar. Nach den jüngsten Warnungen vor Lachs wegen der Tierschutz-Verstöße in Norwegen stellt sich die Frage: Welchen Fisch kann ich denn noch guten Gewissens essen - und worauf sollte ich beim Einkauf achten? Antworten gibt die Liste "Guter Fisch", die die Verbraucherzentralen, NABU, WWF und die Deutsche Umwelthilfe zusammenstellen.