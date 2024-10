Fahrplanwechsel: Mehr Fernzüge von und nach in NRW

Wichtig für die Bahnkunden: Vom 15. Dezember an will die Deutsche Bahn ihr ICE - Angebot vergrößern. Es sind mehr Verbindungen geplant aus dem Rheinland Richtung Berlin, Hamburg, Amsterdam und in den Süden. Erstmals können jetzt auch Tickets für einen Zeitraum bis zu zwölf Monaten gekauft werden.

Köln-Berlin in vier Stunden

So fährt in den Hauptverkehrszeiten am Freitag und Sonntag fährt jeweils nachmittags ein ICE-Sprinter ohne Zwischenhalt von Köln nach Berlin in rund vier Stunden.

Vom Münsterland und Ruhrgebiet nach Basel

Zusätzliche Fahrten mit dem neuen ICE 4 bietet die Bahn von Köln nach Hamburg und Basel an. Von einer neuen Verbindung Hamburg-Basel profitieren auch Reisende in Münster, Dortmund, Bochum und Essen. Sie haben Anschluss an eine schnelle Verbindung über Köln und Frankfurt nach Basel und zurück.

Umleitungen zwischen Köln und Amsterdam

Entspannen soll sich auch das Zugangebot zwischen Köln und Amsterdam, dort gilt dann wieder ein regelmäßiger Zwei-Stunden-Takt. Im kommenden Jahr müssen die ICE jedoch wegen geplanter Bauarbeiten zum Teil über Mönchengladbach umgeleitet werden, sie fahren dann nicht über Düsseldorf.

Mehr ICE-Stopps in kleineren Städten

Das Angebot für ICE-Fahrten spätabends von Köln nach Frankfurt wird auch aufgestockt

Aufgestockt wird auch das Angebot für ICE-Fahrten spätabends von Köln nach Frankfurt. Mehr ICE-Verbindungen von und nach Berlin bietet die Deutsche Bahn Kunden in Aachen, Düren, Mönchengladbach, Krefeld und Gütersloh an. In diesen Städten fielen seit August viele ICE-Züge wegen Bauarbeiten aus.

Weniger Fernzüge in Bonn

Am Bonner Hauptbahnhof wird das Fernzugangebot gekürzt. Wegen mehrerer Baustellen fahren auf der Strecke Bonn-Koblenz-Mainz die ICE-Züge nur noch im Stunden-Takt.

