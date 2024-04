Die Terrorpläne der Islamisten aus NRW

Seitdem saßen die sieben Männer in Untersuchungshaft. Am Mittwoch wurde nun vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichtes Düsseldorf Anklage erhoben. Den Männern wird vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung gebildet und Anschläge geplant zu haben. Sechs der Beschuldigten werde zudem auch die Unterstützung der Terrororganisation Islamischer Staat ( IS ) zu Last gelegt.

Köln-Deutzer Kirmes als mögliches Ziel

Die Männer sind laut Generalbundesanwaltschaft seit längerem miteinander bekannt und teilen eine radikal-islamische Einstellung. Kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges sollen sie im Frühjahr 2022 aus der Ukraine nach Deutschland eingereist sein, einige sollen sich als Studenten getarnt haben. Eine zentrale Figur soll ein tadschikischer Staatsangehöriger gewesen sein, der zuletzt in einer Flüchtlingsunterkunft im Kreis Warendorf gelebt hat. Eine wichtige Spur führt nach WDR-Informationen in die Niederlande zu einem Mann, der sich "Der Scheich" nennt. Ihn halten die Ermittler für den Kopf der mutmaßlichen Terrorgruppe. Die niederländischen Behörden haben ihn im Juli 2023 gemeinsam mit seiner Frau ebenfalls festgenommen. Seitdem sitzt er dort in Untersuchungshaft.