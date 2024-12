Ein so strahlendes Friedenssymbol hat die Welt wohl selten gesehen. Zumindest in Form einer Kerze ist das, was die " Lokalzeit live: Lichterglanz und Budenzauber - Die Weihnachtsmärkte im Westen " im WDR Fernsehen zeigen will, einmalig. Die größte Kerzen-Abbildung aus Menschen soll entstehen.

Dafür sollen am Freitag (13.12.) so viele Menschen wie möglich auf dem Rathausplatz in Recklinghausen zusammen kommen, um mithilfe von LED-Lichtern, die in die Höhe gehalten werden, die riesige Kerze zu bilden.

Am Ende muss die Kerze samt Flamme mindestens drei Minuten lang leuchten und darf dabei nicht ihre Form verlieren. Mehr als 500 Menschen werden für den Weltrekord benötigt. Platz ist aber für deutlich mehr Menschen.