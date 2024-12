Die Verbraucherschutz-Organisation Foodwatch fordert sogar einen Verkaufsstopp von Lachs aus Norwegen in Deutschland. Supermärkte sollten diesen nicht mehr anbieten, weil die Lachszucht in dem skandinavischen Land "enormes Tierleid und Umweltschäden" verursache, erklärte Foodwatch.

Welchen Fisch kann ich noch guten Gewissens kaufen?

Eine Hilfe für Menschen, die Fisch mögen, aber unsicher sind, welcher Fisch bedenkenlos gegessen werden kann, gibt die Liste "Guter Fisch", die die Verbraucherzentralen, NABU , WWF und die Deutsche Umwelthilfe zusammengestellt haben.

Völlig unbedenklich sind nach Einschätzung des WWF nur die Süßwasserfische Wels und Karpfen. Diese Speisefische werden in Teichanlagen aufgezogen, sodass die Fischerei keinen Einfluss auf die Bestände in Flüssen oder Seen hat. Dem Weihnachtskarpfen steht also nichts im Wege. Das ist doch eine gute Nachricht!

Ansonsten wird es tatsächlich recht schnell kompliziert. Zum Beispiel beim Hering. Denn der ist in manchen Gebieten überfischt, in anderen aber in seinem Bestand nicht gefährdet. Grundsätzlich ist der Heringssalat an Weihnachten kein Problem.