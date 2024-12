Daten zum Unterrichtsausfall online abrufbar• Seit vergangenem Mittwoch ist bekannt, dass im Schuljahr 2023/2024 in ganz NRW rund fünf Prozent des Unterrichts ersatzlos ausgefallen sind. Die Gesamtschulen waren besonders betroffen. Ab heute werden nun die Daten zur Unterrichtsstatistik für jede einzelne Schule in NRW online abrufbar sein. Interessierte können sie über ein Portal des Schulministeriums einsehen.

So kauft NRW ein • Lebensmittel und Alltagswaren möglichst im Laden um die Ecke einkaufen, alle anderen Produkte zunehmend online - so lassen sich grob die Einkaufsgewohnheiten der Menschen in Nordrhein-Westfalen zusammenfassen. Aus einer neuen Studie im Auftrag des NRW-Wirtschaftsministeriums geht auch hervor, dass Städter und Landbewohner unterschiedlich shoppen. Probleme mit Leerstand in den Innenstädten haben vor allem kleinere Städte.

Prozessbeginn nach Totschlag in Bad Oeynhausen • Vor einem halben Jahr wurde in Bad Oeynhausen der 20-jährige Philippos Tsanis tot geprügelt. Heute beginnt am Landgericht Bielefeld der Prozess gegen zwei 19-jährige Deutsche und den mutmaßlichen Haupttäter, einen 18-jährigen Syrer aus Bad Oeynhausen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Syrer Totschlag vor. Wird er nach Jugendstrafrecht verurteilt, drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Seinen beiden deutschen Begleitern wird gemeinschaftliche Körperverletzung vorgeworfen. WDR-Recherchen hatten vor dem Prozess Behördenfehler im Umgang mit dem Tatverdächtigen aufgezeigt.

Linienbus in Hattingen umgekippt • In Hattingen an der Ruhr ist ein Linienbus umgekippt. Der Bus kam nach Angaben der Polizei von der Straße ab - warum, ist noch unklar. Bei dem Unfall gestern Abend wurde ein Mensch leicht verletzt. Es waren nur zwei Personen in dem Bus.

Weltfußballer werden gekürt • Der Weltverband FIFA kürt heute Abend in Katar die Weltfußballerin und den Weltfußballer. Nominiert sind auch Nationalspieler Florian Wirtz und der frühere DFB -Star Toni Kroos. Favoriten sind der spanische Europameister Rodri (Manchester City), der bereits den Ballon d'Or gewann, sowie der Brasilianer Vinícius Júnior von Real Madrid.

Bei den Fußballerinnen steht keine deutsche Spielerin auf der Liste der 16 besten Profis, Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger darf sich aber Hoffnungen auf die Auszeichnung zur Welttorhüterin des Jahres machen. Bei der Wahl des besten Trainers einer Männer-Mannschaft steht Leverkusens Double-Gewinner Xabi Alonso auf der Liste der Nominierten.

Etwas Sonne am Niederrhein - dichte Wolken über Westfalen • Heute lockern die Wolken vom Niederrhein bis zur Kölner Bucht und zur Eifel hier und da mal auf und die Sonne kann etwas scheinen. In Westfalen ist es hingegen meist dicht bewölkt und dort kann es vereinzelt etwas nieseln, oft bleibt es aber trocken. Die Temperaturen erreichen im Tiefland 8 bis 11 Grad, in der Eifel 6 bis 8 und im Hochsauerland 4 bis 7 Grad.