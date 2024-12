Krankenhäuser: Endlich Klarheit in NRW

In den Briefkästen der Kliniken in NRW liegt dieser Tage eine ganz besondere Art der Weihnachtspost: die Feststellungsbescheide. Diese Bescheide legen endgültig fest, welche Leistungen die Krankenhäuser künftig noch anbieten können. Und damit steht auch fest, inwiefern sich die Krankenhauslandschaft in Nordrhein-Westfalen verändern wird.

Wobei Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ), der die Reform seit Jahren vorantreibt, selbst sagt, es handele sich um ein "lernendes System" . Damit meint er den Prozess, durch den die Krankenhäuser gegangen sind: Sie konnten Anträge stellen, welche Leistungen, also zum Beispiel Operationen, sie zukünftig anbieten wollen - und auch in welchem Umfang. Daraufhin hat sich das Gesundheitsministerium alle Anträge angeschaut und nach verschiedenen Kriterien ausgewertet, welche Regionen in welchen Bereichen überversorgt sind und wo eine Änderung nötig wäre.

In 160 Fällen "nachgebessert"

NRW-Gesundheitsminister Laumann (CDU)

Mitte 2024 gingen dann die vorläufigen Bescheide an die Krankenhäuser raus und sie konnten dazu Stellung nehmen. Fast alle Krankenhäuser, 327 von 330, nutzten die Gelegenheit, denn sie wollten nicht akzeptieren, dass sie Abteilungen verkleinern oder sogar schließen müssen. Diese Stellungnahmen hat das Ministerium geprüft und tatsächlich so manche Entscheidung geändert. Laumann sagte, dass man in 160 Fällen " nachgebessert " habe.

Änderungen in der Geburtshilfe

Es zeichnet sich ab, dass es im Bereich der Geburtshilfe Veränderungen geben wird. Viel diskutiert wurde auch die Schlaganfallversorgung. Welche Klinik nun welche Leistungsgruppe erhält, wird heute bekannt gegeben.